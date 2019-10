En Dënschdeg den Owend huet een d'Jill Audrit an den Adel Adrovic op der däitscher Tëlee gesinn, wou si hire Projet presentéiert hunn.

Et hat net gutt ausgesinn, nodeems d'Jill Audrit an den Adel Adrovic hir Staubsauger-Protektiounen de Léiwe virgestallt hunn. 4 Jury-Memberen gesi kee Potential an hirer Erfindung.

Um Enn ass et de Ralf Dümmel, de Wonsch-Investisseur, deen den Deal hëlt, allerdéngs ënner senge Konditiounen an zwar 30% vun den Firmenundeeler, amplaz de proposéierte 15. Nodeems d'Koppel sech kuerz ënnertenee beroden huet, si si sech eens, dass kleng ufänke besser ass, wéi mat eidelen Hänn nees Heem ze fueren.

Dass déi 2 Lëtzebuerger wären, dat huet den Dr. Georg Kofler séier bemierkt an en huet se esouguer an der Emissioun drop ugeschwat.

Déi zwee ginn den Deal deemno an, si hunn et als éischt Lëtzebuerger gepackt. Eng onvergiesslech Erfarung fir déi 2 an hire Produit kritt een zanter en Dënschdeg net nëmmen an Däitschland ze kafen, mä deemnächst och zu Lëtzebuerg, fir d'Jill ass domat en Dram an Erfëllung gaangen.

Mir waren bei déi zwee doheem, do wou d'Iddi u sech entstanen ass. En éischter komplizéierte Prozess fir déi 2 Tüftler mat ville Prototyppen.