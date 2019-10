E Bild seet méi wéi 1.000 Wierder: Dëse Sproch trëfft op de Fotosconcours zou, bei deem d'Exploitatioun vun der Welt duerch de Mënsch am Mëttelpunkt steet.

Den internationale Fotosconcours "Environmental Photographer of the Year" gëtt all Joer vun der britescher Organisatioun "Chartered Institution of Water and Environmental Management" (CIWEM) organiséiert. Gewise goufen d'Biller vun dësem Joer zu New York um UN-Klimasommet.