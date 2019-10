Paräis, Mailand, New York! Alles Stied, déi fir hier grouss Moudezeen bekannt sinn.

Mat spektakuläre Fashion-Shows ginn d'Kreatioune vu bekannten Designer gefeiert. Am Rollengergronn huet de Château de Septfontaines e Samschdeg seng Dieren fir déi éischt "Fashion Week" zu Lëtzebuerg opgemaach. An déi weist, datt och hei am Land e groussen Interessi u Moud existéiert.

D'Zil vun dëser Fashion Week ass et, Lëtzebuerg op eng international Plattform an der Welt vun der Moud ze bréngen.