Ob knuspereg Chipsen oder haart Äppel... D'Mënsche loosse sech beim Iessen erstaunlech dacks manipuléieren.

Beim Iesse spillt net nëmmen de Goût vun de Liewensmëttel eng wichteg Roll. Och d'Akustik huet e groussen Afloss dorop, ob et engem schmaacht oder net. An enger Etüd ass déi éisträichesch Kënschtlerin Sonja Stummerer verschiddenen Iessgewunnechten op de Grond gaangen an huet d'Testpersoune verschidde Wurschte schmaache gelooss. D'Resultat: Wat d'Wurscht méi haart war, wat se besser ofgeschnidden huet.

De Sound vun de Wuppen an anere Liewensmëttel ass genausou wichteg, wéi de Goût vum Produit selwer. Dëst hunn och Fuerscher aus Heilbronn erausfonnt, déi confirméieren, dass keen eng mëll Pizza aus der Truh iesse wëll.

Et ass de Klang, dee bestëmmten Erwaardungen ausléist an Appetit op méi mécht. Hell Téin verbënnt de Konsument mat frësche Liewensmëttel, donkel Téin mat kaloriëräiche Saachen, déi gutt schmaachen. Ganz onwichteg ass de Goût natierlech net: Wann et net schmaacht, ass d'Konsistenz niewesächlech.