Se musse kee Loyer bezuelen an dat ganzt Personal schafft am Benevolat. Am Buttek Mosaik zu Fëlschdref kritt ee lokal, regional a biologesch Produiten. An d’Suen déi erakommen, gi gespent.

D’Geschäft huet am September seng Dieren nei opgemaach. Mir hunn eis d’Konzept ugekuckt an eng Ekipp getraff, déi gemeinsam fir eng Saach kämpft.