Wéinst enger Krankheet huet d'Rennpäerd missten ageschléifert ginn, ma d'Besëtzerin wollt hirem Déier déi lescht Éier erweisen.

Op Facebook huet d'Pia Olden matgedeelt, datt hat d'Fleesch vu hirem eegene Päerd géif iessen. "Et ass scho komesch, säin eegent d'Päerd z'iessen", huet déi 18 Joer jonk Norwegerin geschriwwen, ma et wier "zaart a gutt Fleesch". Dobäi war eng Foto ze gesinn vum Päerd, wéi et nach gelieft huet an wéi d'Fleesch vum Déier mat Mango an d'Chilli preparéiert gouf.

Vill Leit an de soziale Medien hu guer net gutt op dëse Post reagéiert an déi jonk Fra, déi u sech just hiert d'Déier wollt éieren, krut Mordmenacen, esou Daily Mail. Aner User hu gefuerdert, datt hat ni méi dierft Déieren halen. Haaptsächlech Leit, déi am Reitsport aktiv waren, hu sou reagéiert.

Ma den Drifting Speed gouf net einfach esou ëmbruecht. D'Déier war schwéier krank an huet dowéinst am Summer 2018 missten ageschléifert ginn. D'Famill vum Pia huet decidéiert, fir dem Déier déi lescht Éier z'erweisen an huet d'Fleesch verschafft an agefruer. D'Pia Olden ass op engem Bauerenhaff opgewuess an huet eng realistesch Bezéiung zu den Déieren an dem Fleesch. "Fir d'Fleesch ass et net besser, begruewen a vu Wierm gefriess ze ginn" sou déi jonk Fra.

Och wa si hire Post op Facebook geläscht huet, huet d'Pia Olden der norwegescher Zeitung Dagbladet erkläert, datt dëst mat dat beschte Fleesch war, wat si jeemools giess huet.