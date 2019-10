Zu Näertrech bei Wolz läit um Enn vun enger Cité eng 657 Meter laang an 30 Meter breet Landepist vum eenzege Lëtzebuerger Club fir Parachutisten.

Zanter 1965 gëtt et de Cercle Para schonn an zielt dës Deeg den Ament 65 Memberen.

Fallschiermsprangen ass awer net nëmmen en Extremsport, deen ee beherrsche muss, fir nees sécher um Buedem unzekommen, ma och als Laie kann ee sech, festgestréckt un engem Tandemmaster, aus dem Fliger stierzen... mat engem Fallschierm wuel gewosst. Fir vill Leit ass dat wahrscheinlech eng vun deene Saachen am Liewen, déi een eng Kéier muss gemaach hunn. Fir anerer vläicht manner. Ma an awer huet eng vun eise Journalistinnen den Challenge op sech geholl an ass aus 4000 Meter, zesumme mat Hëllef vun engem Tandemmaster, aus dem Fliger gesprongen.

Tandem ass u sech näischt aneres, wéi de Begrëff dofir, dass een zu zwee un engem Fallschierm festgemaach ass, an aus dem Fliger erausspréngt. Et brauch een also näischt ze maachen, wéi dem Profi ze vertrauen an d'Aussiicht ze genéissen.

Dat ass allerdéngs méi einfach gesot wéi gemaach. Ma heiansdo muss ee sech selwer iwwerwannen. Mat méi wéi 200 Stonnekilometer geet et bis zu enger Minutt am fräie Fall nees Richtung Buedem, éier de Fallschierm gezu gëtt. E Gefill, dat ee schwéier ka beschreiwen, wann een et net selwer eemol gemaach huet.

Wien dat och erliewe wëll, dee brauch net wäit ze fueren... Zu Näertrech bei Wolz ass en Adrenalin-Kick garantéiert.