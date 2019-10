E Freideg, den 11. Oktober 2019, war d'Arrivée: D'Lëtzebuerger sinn no 13.596 Kilometer zu Peking ukomm a genau dës Zomm spende si elo un den Télévie.

Empfaange goufen de Frank a Louis Piaia an de Mario Armano, déi sech Team 7 nennen, e Freideg de Moie vum Lëtzebuerger Ambassadeur a China, dem Marc Hübsch, op der Wangfujing Road zu Peking.

Viru 15 Joer huet de Lëtzebuerger Frank Piaia sech säi gréissten Dram erfëllt an e Mercedes 300 SL kaf. Mat dësem Auto, dee schonn eng Rëtsch Kilometer um Bockel huet, an dowéinst net méi am Alldag benotzt gëtt, ass hien déi aussergewéinlech Streck gefuer. Um Bäifuerersëtz mat dobäi war säi Jong Louis, deen zu Taschkent vun engem fréieren Aarbechtskolleg vum Frank Piaia, dem Mario Armano, ersat gouf, well de Student nees zeréck op d'Uni misst. Dëst ass net den éischten Trip, dee Papp a Bouf zesummen ënnerholl hunn. 2016 sinn déi zwee vun Ushuaia aus a Richtung Panamericana gefuer.

Eng aussergewéinlech Streck mat engem aussergewéinlechen Auto

Vu Berlin aus goung et direkt a Richtung Osten: D'Streck huet si duerch Polen, Wäissrussland, Russland, déi fréier Sowjetrepublike Kasachstan, Usbekistan a Kirgistan an duerch China gefouert, wou hiren Trip dann och op en Enn gaangen ass. Besonnesch d'Kontroll an der chinesescher Volleksrepublik war eng Erausfuerderung fir de Frank Piaia a säi Bäifuerer, well esouguer hire Smartphone un der Grenz ënnersicht gouf.

Ënnerstëtzt gouf d'Lëtzebuerger Rallye-Team vu Mecaniciene vu Mergab, déi hire Sëtz zu Hollerech hunn. Um Mercedes 300 SL missten awer keng groussaarteg Ëmbauaarbechte duerchgefouert ginn. Dat Eenzegt, dat fir d'Rees noutwendeg war, ware speziell Gitteren, Pharen an en Ersatzkanister. Den "Zigarettenanzünder" misst allerdéngs reparéiert ginn, fir datt ëmmer genuch Stroum am Auto wier, fir mat der Aussewelt kommunizéieren ze kënnen. Op dës Weis konnt d'Team 7 d'Diane Wunsch, Koordinatrice vum Télévie, reegelméisseg um Lafenden halen.

Ganz onproblematesch ass hir Tour net verlaf. Nieft de Stroossen- a Wiederkonditiounen, huet och de Bensin dacks fir Komplikatioune gesuergt, well den Oktan am Bensin a ville Länner zimlech déif war, anescht wéi een et an de westleche Länner gewinnt ass.

E Rallye fir de gudden Zweck

D'Iddi vum Rallye-Trip hat de Papp, dee mat senger Rees eppes Guddes bewierke wollt. Mat all Kilometer, deen hien a seng Bäifuerer zeréckgeluecht hunn, gëtt 1€ un den Télévie gespent - an Zuele sinn dat 13.596€.

Si kënnen hire Matmënsche just un d'Häerz leeën, en ähnlechen Ausfluch ze plangen; wann ee mat engem Kabrio duerch friem Länner fiert, léiert ee vill iwwert d'Leit an d'Kultur.