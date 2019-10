Vun e Freideg bis e Sonndeg ass am Centre Wirtspesch zu Koplescht den "Salon de la Couture - sur mesure et made in Luxembourg".

Eng Rëtsch Lëtzebuerger Labele weisen do hir Kreatiounen. Vu Kleeder aus recycléierte Materialie bis op Designer-Hochzäitskleeder ass alles mat dobäi. Eng kleng Expo gëtt och flott Impressiounen iwwert d’Evolutioun vum Schneiderhandwierk zu Lëtzebuerg. © Fernand Schmitz An deem Kader war dann och en Defilé um Samschdeg, wou Kleeder vun dëse Kreateure gewise goufen: Mélucésine Anne Bauler By Siebenaler VDB Couture Sylvie Hamus Aurélia Marin Lily Weisgerber Benu Couture Links Salon de la Couture zu Koplescht (11-13.10.19)