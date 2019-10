Och dëst Joer hate richteg vill Leit de Wee op Veianen fonnt, bei herrlechem Wieder gouf sech gutt ameséiert.

Vill kënneg Gesiichter gesäit een all Joer um Nëssmaart erëm. Mä net nëmmen d'Wieder war super, mä et war och fir Iessen a Gedrénks beschtens gesuergt.

Et gouf, Nëssdrëpp, Nësslikör, Nësspaté, Nësskuch, Nëssbrout Nëss-Zoossiss, iwwerall konnt ee vun allem schmaachen, mä just "Beim Pätter" gouf et och Nësswäin. D'Veräiner waren zefridden, well am spéide Mëtteg goungen hinnen d'Nëss an all hire Formen aus.

Mä och d'Veianer Schlass war mat iwwer 1.250 Visiteuren extrem gutt besicht. Alles an allem waren déi Veianer méi wéi zefridden, hir laang Preparatiounen an hir Aarbecht hu sech gelount.

Nächste Rendez-vous fir den Nëssmaart ass den zweete Sonndeg am Oktober 2020.