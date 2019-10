Een Drëttel vun den Iesswueren, déi weltwäit fir d'Mënsche produzéiert ginn, ginn an d'Poubelle gepucht oder ginn ënnerwee verluer.

Dramatesch, wann ee bedenkt, datt et an Zukunft ëmmer méi schwéier wäert ginn, fir d'Weltbevëlkerung z'ernieren. Ëmmer méi Initiative ginn dofir gegrënnt, fir dës Verschwendung a Grenzen ze halen. Sou och de Projet "Conscious Kitchen", deen 2016 zu Den Haag an enger klenger Kichen ugefaangen huet.

Mëttlerweil huet sech d'Konzept verbreet an ass och an der Nopeschstad Leiden bekannt. De Prinzip vum Projet ass ganz einfach: D'Iesswuere vum Wochemaart zu Den Haag sollen nohalteg verschafft ginn, wann dës net méi kënne verkaf ginn. Dacks gëtt d'Uebst a Geméis nämlech ewechgeheit, well et entweder ze al ass oder eng kleng Téitsch huet.

Conscious Kitchen / Rep. Julie Mathes (19.10.19)

„Conscious Kitchen" setzt sech zesummen aus engem klenge Grupp u Volontairen, déi dës Iesswueren op de Maart siche ginn an an engem 3-Gang-Menü verschaffen. All Donneschdeg gëtt et ee Menü aus de Produiten, déi am Commerce net méi verkaf ginn. D'Leit, déi dëse Projet ënnerstëtzten, kënnen dat a Form vun engem klengen Don maachen, ma et kann een awer och selwer hei mathëllefen. Sou huet een d'Chance, en Deel vun dësem nohaltege Projet ze ginn.

Et geet awer net nëmmen dorëms, eemol d'Woch en Iessen ze organiséieren, wou al Iesswuere verschafft ginn. En anere wichtegen Aspekt vun dëser Iddi ass, fir d'Leit op aner Ëmweltsujeten opmierksam ze maachen an esou d'Bewosstsinn ze fuerderen. „Conscious Kitchen" huet zum Beispill och als Zil, Ëmweltproblemer, wéi dee vum Kleederkonsum, ze bekämpfen. Hei huet een nämlech och d'Méiglechkeet, al Kleeder a Schong ofzeginn oder anerer ze fannen. Et geet also dorëms, net eppes ewechzegeheien an direkt eppes Neies amplaz ze kafen, mä dovu Gebrauch ze maachen.

Dës Owender, sinn immens beräicherend, well ee mat Leit zesumme sëtzt, déi sech ëm d'Ëmwelt suergen a motivéiert sinn, eppes ze änneren. Et ass awer och virun allem interessant, well een op Saachen opmierksam gemaach gëtt, déi engem nach net sou bewosst waren. "Conscious kitchen" ass domadder e Konzept, dat e flotten Owend mat interessante Gespréicher erméiglecht an dobäi virun allem 100% nohalteg ass.