Den 30. September hat op der däitscher Tëlee déi 3. Staffel vu MasterChef ugefaang. Mat dobäi och ee Lëtzebuerger Kach, de Luc Hoffmann vu Beefort.

An den Episode 5 vun der drëtter Saison vu Masterchef op Sky huet de Luc um Méindeg den Owend missen ee Plat no enger Véierelstonn engem anere Kandidat iwwerginn a séier verständlech Instruktioune fir d'Weiderkache ginn.

An där Epreuve konnt de Beeforter sech net méi weider duerchsetzen.

An der Emissioun (an op eiser Foto) gesäit een de Luc iwwerdeems mat der Franséisin Leila, déi nom Tournage verstuerwen ass.

A 50 Länner gouf et d'Kach-Competitioun mëttlerweil op der Tëlee, zum Beispill an den USA, Australien, Tierkei an Thailand.

Bal 1.000 Leit hu sech bei der 3. Editioun vun der Kachsendung an Däitschland gemellt. Eleng um Casting zu Köln, wou och de Luc Hoffmann sech presentéiert huet, waren eng 100 Hobbykächinnen a Käch invitéiert. Thema vum Casting: Bannent 15 Minutten eng Omelett preparéieren, um Teller presentéieren, seng Aarbechtsfläch propper maachen a wärenddeem interviewt ginn. Nom Casting krut de Luc Hoffmann d'Nouvelle, et an d'Sendung vu MasterChef 3 gepackt ze hunn, zesumme mat den 30 beschte Kandidaten aus ganz Däitschland.

© Luc Hoffmann / Facebook / Sky1 MasterChef Deutschland

Fir sech op d'Competitioun virzebereeden, hat de Luc Hoffmann zesumme mam Lëtzebuerger Kach Ben Weber an deem sengem Restaurant trainéiert.