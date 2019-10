Eleng an Europa sëtzen iwwer 12 Milliounen Déieren a Laboe fest an gi fir Tester benotzt.

All Medikament, dat bei eis doheem lant, gëtt virdrun un Déiere getest, ënnert anerem och un Hënn. Op déi meeschte Muppen an Déieren, déi an de Laboe festgehale ginn, waart no puer Joer d'Gëftsprëtz. Hei zu Lëtzebuerg gëtt et eng ASBL, déi deem Ganzen net méi nokucke wollt. D'Membere setze sech dofir an, dass déi betraffe Muppen eng Chance op e neit a glécklecht Liewe wäit ewech vum Labo kréien.