Et ginn esou vill verschidden Deeg. Nationaler, Regionaler, Internationaler oder esouguer Weltdeeg. Ma wéi een Dag wënscht Dir Iech am Kalenner?

Et gi där Weltdeeg, déi wierklech Sënn erginn. Esou ass zum Beispill de 27. Januar den Internationalen Dag, wou den Affer vum Holocaust geduecht soll ginn oder de 5. Juni ass den UN-Welt-Ëmweltdag.

Ma et ginn awer och verschidden Deeg, wou ee sech Froe stellt, wisou et deen Dag iwwerhaapt gëtt. E Beispill? Ma den 21. Januar ass den Dag vun der Joggingsbox, den 23. Februar dee vum déifgekillten Iessen a wann dat net duergeet, ass 5 Deeg dono den Dag vun der Krockett. An dann natierlech ass de 25. Oktober de Welt-Nuddel-Dag.

Dir gesitt, et ginn där Deeg der vill, déi eng erginn Sënn a sti souguer fir eppes Guddes, ruffen d'Leit da vläicht op, fir och eppes Guddes ze maachen. Dann anerer sinn dann einfach do, fir do ze sinn...

Dofir wëlle mir vun Iech wëssen, wat fir een Dag géift Dir iech an esou engem Kalenner wënschen? Sot eis einfach är Meenung an déi beschten, witzegt oder wichtegst Propose gi mir e Freideg de Moie am Radio bekannt.