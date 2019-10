Em Donneschdeg den Owend goufen an der Belle Etoile 25 Joer Déckkäpp gefeiert.

Mir waren an d'Archiv wullen ... E Best Of...

Op am Café, am Zelt, um Radio, op der Kavalkade oder an Island... Jo an Island... D'Déckkäpp begeeschteren zanter 25 Joer.

Si beäntwere Froen, si erziele Witzer, si zéie vill Leit un. Ma eppes maachen d'Déckkäpp elo schonn zanter 25 Joer... Spaass! Sief dat, wa se live um Tour sinn oder wann een déi beschte Situatioune kann um Radio lauschteren. Fir hire Gebuertsdag hu mer e klenge Best-Of zesummegestallt.