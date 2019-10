D'Leit hate sech erausgefiizt, d'Stëmmung war wéi ëmmer super an déi 2 Säll um Habschter Oktoberfest ware struppevoll.

Et war eng super Stëmmung an natierlech waren d'Leit - sou wéi et sech fir en Oktoberfest gehéiert - all passend ugedoen. D'Organisateuren haten sech wéi ëmmer vill Aarbecht gemaach. Alles huet gepasst a fir jidderee war eppes do.

Ma och mat der Musek hunn d'Organisateuren dëst Joer fir déi mëttlerweil 4. Editioun nach een drop gesat. Op 2 Säll haten d'Leit dëst Joer d'Méiglechkeet a "Schunkellaun" ze kommen: Am Haaptsall mam Sandy Botsch an Hoffi&Zambezi an am klengen Sall - dem Feuerstüble - mat Ni Doheem.

Wéi d' Organisateuren eis matgedeelt hunn, ass d'Oktoberfest 2020 och schonn an der Planung.