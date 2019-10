Agility: Esou séier wéi de Usain Bolt!

D'Kollege vum Magazin ware mam Vize-Weltmeeschter um Training.

De Border Collie Limit a säi Meeschter Mike Peter sinn am September Vize-Weltmeeschter am Agility ginn. De 4 Joer jonke Rit hat fir eng kleng Sensatioun gesuergt. Nëmmen zwou Honnertstel Sekonne louch hien zudeem hannert dem Gewënner, hätt deemno bal den Titel an der Kategorie “Large” geholl!

Zu Turku a Finnland hate sech dëst Joer bal 500 Muppen aus 41 Länner géintenee gemooss, de Lëtzebuerger-Duo ass deemno Zweetbescht ginn. Eng ganz gutt Performance am Parcours hat och d‘Julie Celmar hat mat hirer 7 Joer jonker Mudder Busy Bee gewisen. Si goufen déi Fënneft ënnert ëmmerhin 134 Ekippen an där Klass.

Och als Ekipp konnt Lëtzebuerg e gutt Resultat maachen, bei de “Medium”, also de mëttelgroussen Hënn, goufe Si déi Néngt vun 27.

Den Agility boomt hei am Land. Eng 250 Leit an iwwer 300 Muppe bedreiwen dësen Hondsport. 18 Veräiner ginn et schonn. Allerdéngs just zwou Halen, wat den Training am Wanter natierlech net evident mécht.

D'Kollege vum Magazin hunn de Vize-Weltmeeschter op den Training vun der Lëtzebuerger Nationalekipp an d'Agility Hal zu Groussbus .

Eng staark Ekipp an enger Randsportart, déi wäit iwwert eis Grenzen ewech vum Grand-Duché schwätzen deet.