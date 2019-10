Wat fir sou munch Leit wéi e schlechte Witz kléngt, ass fir anerer den Dramberuff schlechthin.

Wéi de Rapper an der populärer Howard Stern Show erzielt huet, bezilt hien tatsächlech eng Persoun dofir, fir him seng Jointen ze dréinen an ze reechen. Op d'Fro, ob esou eng Aarbechtsplaz wierklech néideg ass, huet de Snoop Dogg ganz dréche mat jo geäntwert, "hien hätt keng Zäit dofir".

Besonnesch un där Plaz ass net nëmmen, datt een tëscht 40.000 a 50.000 Dollar d'Joer verdéngt, mä och, datt een esou vill kiffen dierf, wéi ee wëll: "Alles, wat ech kréien, kritt hien och. Wann ech iergendzwousch Kleeder geschenkt kréien, ginn ech him der och dovun", sou de Rapper.

Wien hofft, datt dës beléifte Plaz an noer Zukunft fräi gëtt, muss elo ganz staark ginn: De Snoop Dogg wier ganz zefridde mat sengem Mataarbechter. Och säi Kolleg, de Seth Rogen, schwäermt vun dem Mann sengem Talent: "Hie weess genau, wéini een en Joint brauch, wann hien däi Bléck gesäit, da reecht hien dir een." Dat confirméiert och den US-amerikanesche Promi: De Mann hätt en onbeschreiflech gudden Timing.