Mat knapp 28 Zentimeter ass et wichteg vill opzefalen, wann een e Weibchen unzéie wëll. Dëse Villche mécht dat net mat faarwege Plommen, hie jäizt.

An de Bierger am nërdlechen Amazonas hu Fuerscher rezent de bis ewell häertste Villchen entdeckt. An d'Gejäiz vum "Araponga-da-Amazônia" ass scho bal rekordverdächteg.

Mat engem spezielle Schallmiesser hunn d'Fuerscher d'Geräischer wärend vum Paarungsritual festgehalen an dobäi festgestallt, dass dëse klenge Vull esou haart Téin vu sech gëtt, dass se all déi aner Vullenaarten iwwertreffen. De "Procnias alba" - sou de wëssenschaftlechen Numm - päift 3 Mol méi haart wéi de Piha, deen och am Amazonas lieft a bis ewell deen häertste war.

Zu deem Resultat koum de Biolog Jeff Podos vun der University of Massachusetts Amherst an den Ornitholog Mario Cohn-Haft vum Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia a Brasilien. Hire Bericht gouf am Oktober dëst Joer an der Fachzäitschrëft "Current Biology" verëffentlecht.

D'Gejäiz ass souguer esou haart, dass et den héchsten Dezibel-Level vun engem mënschlechen Instrument erreeche kann. Mat Hëllef vu senger Otem-Muskulatur ass et deem klengen Déier méiglech sou haart ze ginn.

Opgefall ass de Fuerscher och, dass d'Weibercher sech och nach fräiwëlleg ganz no nieft d'Männche stellen, obschonn se sou haart sinn. D'Lautstäerkt schéngt si op alle Fall net dovun ofzehalen, sech e potentielle Partner méi genee unzekucken. Vläicht si se och immun?