Et kléngt u sech schonn ze schéin, fir wouer ze sinn. De Finanzminister schreift Iech op Facebook un a proposéiert Iech Suen.

Natierlech ass dëst net wouer. Och wann een drop reagéiert, kritt een déi Suen net, a scho guer net vum Lëtzebuerger Staat.

Et ass e Fake-Profil op Facebook, datt sech d'Foto an den Numm vum Lëtzebuerger Finanzminister ugëeegent huet an esou falsch Meldungen un aner User schéckt. Also an dësem Fall net reagéieren, maximal eng Kéier schmunzelen, d'Profil bei Facebook mellen an de Message läschen. Awer op kee Fall op de Link klicken...

© Facebook

E puer Stonnen, nodeem d'Profil op Facebook ugeluecht gouf, wat dëst dann awer och nees verschwonnen.