Och wann et fir Halloween éischter d'Plastik-Spanne sinn: wien Angscht virun deenen Déieren huet, wëll hinnen net iwwert de Wee lafen.

De Begrëff Arachnophobie beschreift d'Angscht viru Spannen.

Da wëll een net an de Keller goen, well een do virdrun eng Spann gesinn huet oder éier een an d'Bett geet, kuckt ee ganz genee, op dat Déier mat den 8 Been éieren net an engem Eck op ee waart. Horrorfilmer wéi "Tarantula" oder "Arachnophobia" maachen déi ganz Saach natierlech net besser.

Et sinn awer nëtzlech Déieren, well se zum Beispill Mécke friessen.

Weltwäit ginn et 48.000 Spannenaarten, vun deene sinn der tëscht 20 a 40 gëfteg fir de Mënsch.

An eise Kulture si Fraen duebel sou heefeg vun enger Angschtstéierung betraff wéi Männer, hunn also deementspriechend och méi Angscht viru Spannen.

Angschtfuerscher soen, dass Leit, déi generell méi nervös a méi liicht ze reizen sinn, méi heefeg betraff sinn. An och därer, déi ënner psychescher oder sozialer Belaaschtung stinn.

Vill Kanner iwwerhuelen och Angschtstéierunge vun hiren Elteren.

Leit, déi Angscht viru Spannen hunn, géifen d'Déiercher och éischter gesinn, wéi Leit, déi keng Angscht virun hinnen hunn.

An engem Versuch, bei deem vill Biller bannen kuerzer Zäit noenee gewise goufen, ass erauskomm, dass Leit, déi ënnert Arachnophobie leiden, d'Spannen och méi dacks gesinn hunn wéi anerer. D'Gehir géif Biller anescht verschaffen, wann Angscht am Spill ass. Also wonnert Iech net, wann der Angscht virun hinnen hutt, dass grad Dir se éischter gesitt wéi deen aneren, dee se net fäert.

An da ginn et och nach Leit, déi kënne rose gi wéi eng Spann, mä dat ass en anert Thema ...

Et gëtt iwwregens praktesch näischt, virun deem ee keng Phobie kéint entwéckelen. Hei eng Auswiel u bekannten awer och net sou bekannte Phobien, déi medezinesch awer tatsächlech existéieren.