Wann een zesummelieft, egal ob an enger Partnerschaft oder als bestuete Koppel, gehéiert een zesummen, och an d'Bett. Oder awer léiwer getrennt schlofen?

Mir schlofen ee groussen Deel vun eisem Liewen. Wéi gutt oder schlecht mer schlofen, huet een direkten Afloss op eis Leeschtung a Laun am Dag. Wéi mécht een et, wann een an enger Koppel lieft, a schlecht schléift?

Ëmmer méi Leit decidéieren a getrennte Better an och Kummeren ze schlofen. Dat kléngt onromantesch, mä kann awer aus engem gudde Grond geschéien. Sief et, dass béid Partner oder op d'mannst een an der Koppel Schichte schafft an doduerch riskéiert deen aneren zu gelungenen Zäit aus dem Schlof ze rappen. Oft ass et wéinst de Schichten och guer net méi méiglech owes zesummen am Bett anzeschlofen.

Een anere Punkt: Frae schlofen am allgemenge besser wa se eleng am Bett sinn. Männer dogéint schlofe méi déif a fest wa se eng Persoun nieft sech leien hunn.

Deen heefegste Grond fir getrennte Better, wäert awer nach ëmmer d'Schnaarche sinn. Ee Grond, deen een effektiv verstoe kann, wann ee selwer scho mol esou een nieft sech erlieft huet, deen e ganze Bësch ëmseet. Ouerestëpp kënnen hëllefen, mä do gëtt et keng Garantie. A wierklech bequem si se och net onbedéngt.

Dann ass eng eege Kummer eng besser Léisung, wéi dem Partner aus Verzweiwlung d'Kappkëssen op d'Gesiicht ze drécken. Iwwregens kann de Mënsch eng Lautstäerkt vu 90 Dezibel erreeche beim Schnaarchen. Dat ass esou haart wéi ee Camion.

Eng nei britesch Etüd wëll och erausfonnt hunn, dass bei ville Koppelen, déi getrennt schlofen, dann erëm méi oft Action am Schlofzëmmer ass. Vun deene gefroten 800 Koppelen, déi getrennt schlofen, sote ganzer 38 Prozent, dass de Sex erëm vill besser a méi heefeg war wéi virdrun. Dogéint sote 24 Prozent, dass bei hinnen d'eenzel Better eng negativ Auswierkung op de Sex an der Koppel hat.

Den Trend a verschiddene Kummeren ze schlofen huet schonn 2005 déi amerikanesch Fondatioun fir de Schlof ënnersicht. Deemno soll 1 vu 4 Koppelen an den USA d'Nuechte getrennt verbréngen. Dat geet natierlech nëmme wann een och d'Plaz huet, also eng extra Kummer.