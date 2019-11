An engem Interview mam Radiosender LBC huet den US-amerikanesche President dem Prënz Harry senger Fra Tippe ginn, fir den Drock besser ze meeschteren.

An der Dokumentatioun "Harry und Meghan - eine afrikanische Reise" huet d'Meghan sech vu senger zerbriechlecher Säit gewisen. Den Tréinen no huet hatt erkläert, dass déi lescht Méint immens schwéier fir hatt waren. Donieft huet d'Duchess of Sussex verroden, dass hir Frënn hir esouguer ofgeroden haten, een aus dem britesche Kinnekshaus ze bestueden. Déi britesch Journaliste géingen hiert "Liewen zerstéieren".

Vill negativ Stëmme krut d'Dokumentatioun, ënnert anerem vum Wendy Williams, déi an hirer Talkshow sot: "Meghan, du dees kengem Mënsch leed. Meedchen, du wousst genau, op wat s du dech agelooss hues."

Rotschléi krut d'Herzogin vun enger Persoun, vun där wuel déi mannste Leit iergendwellech Hëllef erwaart hätten. LBC géigeniwwer huet den Donald Trump gesot: "Ech hunn d'Interviewe mam Meghan gekuckt. Hatt hëlt alles vill ze perséinlech. Ech mengen, dat muss een anescht ugoen. Ech kann et awer verstoen, dass hatt et perséinlech hëlt."

Iwwerrascht hunn dës léif Wierder virun allem, well d'Herzogin den US-amerikanesche President virun de Presidentschaftswalen als "fraefeindlech" a "polariséierend" bezeechent huet. Hien hätt dat awer net matkritt, sot en: "Dovu wousst ech näischt. Wat soll ech soen? Ech wousst net, dass hatt béis ass."