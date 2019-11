D'Wiener Linien mobiliséieren iwwert déi sozial Netzwierker géint Männer, déi breetbeeneg an den ëffentlechen Transportmëttele sëtzen.

Et geet drëms, fir op dat sougenannte "Manspeading" opmierksam ze maachen. Riets geet hei vum Sëtzen mat de Been auserneen, dat vill Plaz a Busser an Zich anhëlt, dat virun allem Passagéierinne stéiere kéint. Mam Slogan "Sei ein Ehrenmann und halt deine Beine zam!" wëllen d'Wiener Linien op dëse Problem opmierksam maachen. Dowéinst gouf och e Flyer gemaach, fir déijéineg un hiert falsch Verhalen z'erënneren.

Zu New York gouf et esou eng Campagne iwwregens schonn am Joer 2014, dat nodeems sech vill Leit iwwert Passagéier opgereegt hunn, déi mat hirer Sëtzpositioun vill Plaz verbrauchen. Zu Madrid ass "Manspreading" schonn zënter 2017 streng verbueden.