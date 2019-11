De Chefkach Ben Churchill kreéiert Desserten, déi ausgesi wéi alldeeglech Géigestänn.

Op den éischte Bléck schéngt et, wéi wann de Ben Churchill lauter Fotoe vun ongenéissbaren Objeten op senger Facebook- an Instagram-Säit eropluet, ob dat elo en Äschebecher, e Schwamm oder fault Uebst ass. Allerdéngs schmaachen dës Géigestänn alles anescht wéi schlecht. Et sinn nämlech Desserten - vu Panna cotta bis Parfait ass alles derbäi.

2015 huet hie sech dës Konscht selwer bäibruecht. Alles huet domat ugefaangen, dass hien e Schockelaskuch a Form vun enger Zitroun bake wollt. Vun deem Ament u si seng Kreatiounen ëmmer méi extravagant ginn.

Säin Talent soll och aner Mënschen dozou beweegen, fir sech auszetoben an dat ze maachen, wourop se Loscht hunn. Der Kreativitéit solle keng Grenze gesat ginn, och net am kulinaresche Beräich.