Happy Birthday: Den Ierfgroussherzog Guillaume gouf den 11. November 1981 gebuer an ass den 18. Dezember 2000 offiziell zum Ierfgroussherzog ernannt ginn.

Den Ierfgroussherzog Guillaume ass dat eelste Kand vun der Grande-Duchesse Maria Teresa an dem Grand-Duc Henri. Hien ass zanter dem 19. Oktober 2012 mat der Comtesse Stéphanie de Lannoy bestuet.

Zanter dem September 2018 liewen den Ierfgroussherzog Guillaume a seng Fra Stéphanie an der englescher Haaptstad an dat fir post-universitär Etüden. Den Ierfgroussherzog fir säin Deel mécht e Formatiounszyklus um "Royal College of Defence Studies" - wéi et vum Haff heescht, wier dëst, fir sech nach besser op seng spéider Chargen als Staatschef ze preparéieren.

Och géifen dës post-universitär Etüden an enger Linn mat deene leien, déi den eelste Fils vum Grand-Duc 2001 op der Militärakademie zu Sandhurst suivéiert huet.

PDF: De Liewenslaf vum Ierfgroussherzog (DE)

PDF: De Liewenslaf vum Ierfgroussherzog (EN)