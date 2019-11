Am Live! Planet People sinn e Freideg den Owend de Frank Piaia an de Mario Armano, de Patrick Michaely an de Joachim Hecker op Besuch.

De Frank Piaia an de Mario Armano si mat hirem Oldtimer vu Berlin op Peking gefuer a fir all Kilometer, dee si zeréckgeluecht hunn, hu se en Euro fir den Télévie op d'Säit geluecht. 13.596 Euro koumen zesumme bei dëser Rees iwwer déi nei Seidenstrooss, wou se vun der Frëndlechkeet vun de Leit iwwerrascht waren.



De Patrick Michaely an de Joachim Hecker bréngen dëse Weekend d'Kanner an déi Erwuessen zum Staunen, dat bei der 12. Editioun vum Science Festival am Gronn. De ganze Weekend kënne Kleng a Grouss sech op 54 Experimentéier-Workshoppen a Showe freeën. Et geet drëms, d'Beréierungsängschte mat der Wëssenschaft ze huelen.



Um Lampertsbierg an der Victor Hugo Hal kënnen déi Konschtintresséiert sech bis den 10. November e grousse Choix mat Wierker vu Galerien aus der ganzer Welt op der Luxembourg Art Week ukucken. D'Jenny Fischbach mellt sech live beim Dan Spogen.