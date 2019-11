Wéi d'AFP aus Police-Kreesser gewuer gouf, huet de britesche Rocksänger d'Nuecht op e Freideg an enger Zell zu Paräis verbruecht.

De Pete Doherty war an der Nuecht op e Freideg zu Paräis vun der Police beim Kaf vu Kokain erwëscht ginn. De 40 Joer alen Ex-Frënd vum Topp-Model Kate Moss war doropshi festgeholl ginn an huet d'Nuecht an enger Zell misse verbréngen.

Den Doherty war am 9. Arrondissement op frëscher Dot erwëscht ginn. Bei senger Festnam soll de Museker alkoholiséiert gewiescht sinn a versicht hunn, sech de Beamten ze widdersetzen. Donieft soll hien och probéiert hunn, fir zwee Päck Kokain verschwannen ze dinn.

De Sänger vun den Indie-Bands Babyshambles an The Libertines war an der Vergaangenheet scho méi dacks wéinst dem Konsum vun Drogen an Alkohol an d'Schlagzeile geroden.

De 17. November soll den Doherty zesumme mat senger Band The Libertines am Atelier optrieden.