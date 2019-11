All Mëttwoch stelle mer Iech Leit vir, déi a Portugal ausgewandert sinn.

Am leschten Episod vun eiser Portugal Serie geet et haut op Sintra, 20 Minutte vu Lissabon ewech huet dës kleng Stad besonnesch kulturell vill ze bidden. Niewent historesche Gebaier sinn och déi grouss Plagen net wäit ewech.

De Ricardo an d'Patricia hu sech genee an deem Duerf den Dram vum eegene klenge Bed and Breakfast erfëllt. D’Jenny Fischbach an Dominique Da Silva waren d’Koppel besichen.

De Ricardo a seng Fra Patricia hu genee virun engem Joer d'Diere vun hirer Quinta, engem Bed and Breakfast opgemaach. Op 4.500 m2 bidde si 7 Zëmmer un. Alles op 3 Gebaier verdeelt. D'Koppel lieft och um selwechten Terrain an engem separaten Haus.

5 Méint gouf geschafft, bis datt d’Quinta hir Diere konnt opmaachen.

D'Jenny Fischbach huet och e puer Froen op Portugisesch gestallt