D'Tech-Firma "Docler Holding" hat e Freideg 1.000 Gäscht, dorënner och eng ganz Partie Personalitéiten, op eng "Zirkusparty" agelueden.

Eng 1.000 Leit waren e Freideg op der "Docler Circus Party" an der Luxexpo. Ënnert de Gäscht waren de fréiere Futtball-Star Ronaldinho an aner Personalitéiten. Dosende Kënschtler hunn de ganzen Owend laang e Spektakel gemaach, deen een hei am Land seelen ugebuede kritt.

Agelueden hat den ungaresche Millionär Gyuri Gattyán, de Grënner a Chef vun Docler Holding. E multinationale Grupp, dee besonnesch faméis ass fir säin Erotik-Streaming "Live Jasmin".

Docler Holding beschäftegt am Ganze ronn 850 Leit, dorënner eng 100 hei zu Lëtzebuerg.