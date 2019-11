Eppes Guddes fir de Kierper a fir de gudden Zweck kann een iwwerdeems e Mëttwoch den Owend hei zu Lëtzebuerg maachen.

Iwwer 120.000 Leit hu sech scho weltwäit bei där Aktioun bedeelegt. Um Mëttwoch den Owend geet et dann och am Stadkär lass. Rieds ass vum "Run in the Dark".

E Laf, bei deem awer de Fokus net esou ganz um Sport läit, mä wou et éischter drëms geet, eng gutt Zäit ze verbréngen - eleng oder an der Ekipp.

Et ass schonn déi 6. Editioun an de Startschoss ass a Clausen. Mir waren derbäi a kucken, wat et mat dësem weltwäiten Trend-Laf op sech huet.