Deen ee Pak kënnt méindes un, deen anere mëttwochs an dann nach ee samschdes... Domat ass elo Schluss. D'USA hunn nämlech den "Amazon Day" agefouert.

Zanter Méint kënnen d'Awunner wielen, fir just nach ee Mol bannent 7 Deeg d'Objeten heem geliwwert ze kréien, déi si beim Online-Gigant bestallt hunn. Zil vun dëser Moossnam ass eng méi ëmweltfrëndlech Entreprise an e méi bëllege Versand fir d'Clienten. Op dës Manéier spuert de Liwwerdéngscht vill Zäit a Sprit.

Wéi d'Wirtschaftswoche mellt, géing dës Optioun och geschwënn an Däitschland agefouert ginn. Amazon-Prime-Clientë kënnen den Dag selwer eraussichen, wéini d'Commandë bei hinnen doheem ukomme sollen. Amazon confirméiert, dass den Ament "ënnerschiddlech Programmer" a puncto Prime-Bestellunge géinge gepréift ginn.

Weider heescht et vun der Wirtschaftswoche, dass och aner Händler mam Gedanke spillen, fir d'Akeef alleguer an engem Coup ze verschécken, dorënner zum Beispill Zalando.

Ob Amazon a Co. dëse System och zu Lëtzebuerg aféiere wäerten ass nach net gewosst. Et wier awer eng Iwwerleeung wäert, ze versichen, bannent 7 Deeg just nach eng grouss Commande fortzeschécken. Eng Mesure, déi net just der Ëmwelt gutt deet, ma och de Portmonni wäert sech doriwwer freeën.