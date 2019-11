Wéi et e Méindeg op de Koppen uechtert d’Land ugefaangen huet mat Schneien, huet esou muncher ee sécher spontan u seng Wanterpneue geduecht.

Wanterpneuen, déi nach iergendwou an engem Schapp ronderëm trëllen, well ee jo ze bequem ass, fir se selwer opzeleeën a well een alt erëm d’Geleeënheet verpasst huet, fir mat Zäiten e Rendez-vous am Garage ze froen.

De Serge Pauly huet als Auto-Spezialist natierlech ganz virbildlech seng Rieder schonn Ufank Oktober wiessele gelooss. Mä mir hunn hien trotzdeem d’lescht Woch bei e grousse Pneuenhändler geschéckt. Hie sollt do een Dag als Monteur schaffen. Hien huet e Beruff kennegeléiert, dee virun allem kierperlech zimmlech ustrengend ass. E ganzen Dag an enger kaler Garage mat schwéiere Rieder hantéieren, dat geet un d’Substanz. "Et brauch een owes net an de Fitness ze goen, dat heiten ass Fitness dee ganzen Dag", seet de Filipe Dos Santos, dem Serge säi Léiermeeschter.

Dobäi kënnt de Stress. Et muss ee séier schaffen, ouni awer Feeler ze maachen. "Dat wichtegst ass d’Sécherheet vum Client. Propper a séier schaffen, sinn och wichteg, awer net esou wichteg wéi d’Sécherheet", erkläert de Filipe.

Tëscht Enn Oktober an Enn November schaffen d’Pneuemonteure quasi am Akkord. Am Hierscht kommen d’Clienten nämlech all mateneen. D’Fréijoer ass e bësse méi entspaant, well d’Aarbecht sech iwwert eng méi laang Zäit verdeelt. Et ass eng Aarbecht, déi net vill Leit wëlle maachen. Kee Wonner, dass de Serge bei senger Schicht virun allem osteuropäesch Aarbechtskolleegen hat. Beispillsweis de Martins. Deen huet fréier als Polizist a Lettland geschafft, mä well hien als Saisonsaarbechter beim Lëtzebuerger Pneuenhändler besser verdéngt, huet et hien heihinner verschloen.

Dem Serge seng Conclusioun no dësem Stage: "Grousse Respekt virun deene Leit, déi dat all Dag maachen. Et ass e Knachenjob, hannert deem vill méi stécht, wéi een dat op den éischte Bléck menge kéint."