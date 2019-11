Doriwwer gouf en Dënschdeg an der Chamber diskutéiert, nodeems de Groupe Technique eng Aktualitéitsstonn iwwer de Verkaf vu Pelz ugefrot hat.

E Sujet, deen net nei war an der Chamber, well schonn 2016 am Kader vun enger Petitioun um Krautmaart heiriwwer debattéiert gouf. De Piraten no misst op nationalem Niveau eppes geschéien a Lëtzebuerg mam gudde Beispill virgoen.

Dogéint hunn d'Majoritéitsparteien an och d'CSV an d'ADR an enger Motioun gefuerdert, datt ee méi wäit geet an op europäeschem Niveau aktiv misst ginn, fir Pelzfarmen an den Import vu Pelzer ze verbidden. Dës Motioun gouf ouni d'Stëmme vun de Piraten ugeholl. Eens war ee sech allerdéngs an der Chamber, datt den Déiereschutz wichteg wier an et beim Verkaf vu Pelz ethesch net méi vertrietbar wier, datt Déieren an eiser Gesellschaft just nach geziicht gi fir Luxusartikelen.

D'Produktioun vu Pelz ass zu Lëtzebuerg verbueden, de Verkaf bis ewell allerdéngs net.