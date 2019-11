Am Live! Planet People sinn de Chris Leesch an de Jojo e Freideg den Owend eis Invitéen.

De Chris Leesch souz mat 3 fir d'éischt um Motto a fiert elo mat 200km/h a méi iwwer déi bekanntste Rennstrecke vun der Welt. De Weltmeeschtertitel an der Endurance huet en zwar verpasst, awer e stoung um Podium bei de 24 Stonne vu Le Mans an den 8 Stonne vun der Slowakei an ass spuenesche Champion am Open 1000.



De Jojo steet zanter 2009 mat Schëppe 7 op der Bün a bréngt d'Leit mat sengem Gesang a senger Gei zum Danzen. "Wat bleift", heescht den aktuelle Video. De neien Album gëtt dëse Samschdeg mat engem Folkpunkfestival am Melusina virgestallt.



No engem Facelift feiert de Kinépolis um Kierchbierg dëse Weekend Reouverture. de LIVE! ass mat derbäi.