Et ass d'Enn vun enger Ära: No 25 Joer hält Victoria's Secret op mat hirer berüümter Fashion Show.

D'Visiteurszuele waren am Keller an d'Firma hat mat Image-Problemer ze kämpfen, net zulescht duerch de Skandal ëm den Jeffrey Epstein. Och déi ëmmer méi heefeg Kriticken, e falscht Bild vu der Fra ze vermëttelen, huet d'Situatioun net besser gemaach.

Elo ass Schluss mat den Engelen an hirer Show am Chrëschtdagsprogramm op der Tëlee. D'US-Ënnerwäsch-Mark Victoria's Secret huet hire berüümten Defilé fir dëst Joer gestrach, wéi de Mamme-Konzern "L Brands" annoncéiert huet.

"Sex sells" ass passé. Déi international Elite un Top-Modellen treffen den Nerv vu ville Clienten einfach net méi. Wat soss als Schéinheetsideal ugesi war, vermëttelt an Zäiten vun Diskussiounen ëm "Body Shaming" an der #Me Too-Beweegung e komplett falscht Bild.

D'Bild vun der Fra ass haut en anert, kuckt een eleng d'Beispill vun der Campagne vum Ënnerwäsch-Label "Aerie". Do goufe Fraen an alle Formen an Nationalitéiten, wéi och eng Fra am Rollstull an eng mat engem kënschtlechen Daarmausgang gebucht. De Message ass bei de Clienten ukomm an de Label huet e Rekordëmsaz notéiert.

© AFP

Den Epstein-Skandal dierft wuel och dozou bäigedroen hunn, datt den Image bei Victoria's Secret gelidden huet. De Grënner vun L Brands, Leslie Wexner, stoung am enke Kontakt mam verurteelte Sexualstroftäter Jeffrey Epstein, dee sech am August am Prisong d'Liewe geholl hat.

Iwwerraschend kënnt d'Decisioun awer och net, de Leslie Wexner hat schonn am Mee ugekënnegt, datt esou eng Show op der Tëlee net dat richtegt Format wier.