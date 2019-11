E Samschdeg war déi 9. Editioun vum Salon "Playgirls and Gameboys".

Brietspiller sinn hei am Land nach ëmmer am Trend. Dowéinst huet sech e Samschdeg an de Rotonden alles ëm déi klassesch a nei Brietspiller gedréint. D'Zil vum Event war et, de Leit d’Spiller méi no ze bréngen, Spaass um Spillen ze vermëttelen a se nach méi ze fërderen. Organiséiert gouf dat Ganzt ënnert anerem vun der Associatioun Spillfabrik an der Stad Lëtzebuerg.

Trotz de Computerspiller si Brietspiller hei am Land nach ëmmer am Trend. Op deem Evenement kruten d’Leit net nëmmen d’Méiglechkeet al an nei Spiller ze kafen, ma se eben och auszeprobéieren. Un deene verschiddenen Dëscher kruten déi Intresséiert d’Reegelen erkläert. D’Associatioun Spillfabrik huet dëst Joer 3 nei Brietspiller erausbruecht.

All Joer komme weltwäit 1.200 nei Brietspiller eraus. D’Spillfabrik wëll de Leit virun allem Spiller méi no bréngen, déi een net onbedéngt a grousse Geschäfter ze kafen kritt. D’Iddi ass et eben de Leit Alternativen ze bidden. Besonnesch am Trend sinn Escape-Spiller wou ee sech virstelle muss enzwousch gefaangen ze sinn a sech dann erausrätsele muss. Insgesamt gi vill Gesellschaftsspiller als Applikatiounen ëmgesat.