E gudde waarme Kamäin oder d'Heizung, déi op Vollgas leeft, fënnt een an der kaler Joreszäit dacks...

Ma virun allem en Uewe kann, wann en net richteg agestallt ass oder den Entretien net uerdentlech gemaach gouf, wéinst ze vill Kuelemonoxid (kuerz CO) eng grouss Gefor duerstellen.

Kuelemonoxid entsteet virun allem bei Verbrennungen, bei deenen net genuch Sauerstoff bei d'Feier kënnt, also eng Verbrennung ënner Sauerstoffmangel. Dofir muss d'Heizungsanlag reegelméisseg kontrolléiert ginn, well just esou kann een d'Verbrennung an der Heizungsanlag korrekt astellen.

Besonnesch bei engem Holzuewen, deen an der Stuff steet, ass et wichteg, dass ëmmer genuch Loft bei d'Feier kënnt an d'Dichtungen nach komplett sinn a richteg uleien. Sinn déi nämlech net dicht, dann zitt den Uewe Loft aus der Stuff oder de gëftege Kuelemonoxid gëtt direkt an d'Stuff gedréckt. E grousse Probleem beim CO ass, dass een e weder richt, nach schmaacht oder gesäit.

Déi rout Bluttkierpercher, déi an eisem Blutt fir de Sauerstofftransport zoustänneg sinn, ginn duerch de Kuelemonoxid blockéiert a kënne kee Sauerstoff méi ophuelen. Et erstéckt een ënnerlech, well kee Sauerstoff méi bei d'Organer an d'Gehier kënnt.

Wéi kann ee preventiv virgoen?

Och wann an de leschte Joren d'Gefor vun enger CO-Vergëftung ëmmer méi kleng ginn ass, bedeit dat net, dass et net virkënnt. All Joers hunn d'Pompjeeën eng Rëtsch Asätz, seet de Alain Klein, Präventionist vum CGDIS. Do géing et och ëmmer erëm Doudeger ginn. D'Pompjeeën hunn dowéinst ëmmer speziell Kuelemonoxid- Detekteren dobäi. Déi warnen d'Pompjeeën, esoubal d'Konzentratioun vum Gas esou héich ass, dass et e Probleem kéint ginn.

Fir dass et awer net esou wäit kënnt, kann ee selwer op eng Rëtsch Saachen oppassen. Ugefaangen domat, dass een d'Feier am Uewe richteg ufänkt. Wann een d'Holz an de Kamäin tässelt, soll een ëmmer vu grouss op kleng Stécker tässelen an d'Feier uewen um Koup ufänken. Da brennt d'Feier vun uewen no ënnen an et entsteet manner Feinstaub an CO, well d'Verbrennung optimal mat Brennstoff a Sauerstoff versuergt gëtt. D'Verhältnis vum Sauerstoff a Brennstoff ass esou ëmmer am optimale Beräich, seet de Martin Antony, Kamäinbauer vu Mäertert.

Ëmmer méi dacks fënnt een a modernen oder renovéierten Haiser och sougenannten Ethanolierwen. Déi kënnen esouguer ouni Feelfunktioun grouss Quantitéiten u Kuelemonoxid produzéieren. Se hunn nämlech kee Kamäin a blosen den CO direkt an de Raum. Dofir ass et wichteg, dass hei dofir gesuergt gëtt, dass ëmmer genuch Loft nokënnt.