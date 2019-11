A manner wéi engem Mount ass Chrëschtdag schonn do. Esou lues gesäit een dat och iwwerall...

Glühwäin gëtt gedronk, Kaddoe gi kaf, et fënnt een e lauter gutt Schneekegkeeten an d'Adventszäit geet un. Wat do nieft dem Adventskranz zu enger fester Traditioun hei zu Lëtzebuerg gehéiert, sinn natierlech d'Adventskalenneren. Soss war éischter Schockela hannert de Fënsteren an Diere vum Kalenner verstoppt, hautdesdaags waarden do nach ganz aner Saachen. Wat et bei den Adventskalenneren esou ze kafe gëtt, a wéi se bei de Leit ukomme, hu mer zu Esch um Chrëschtmaart getest.