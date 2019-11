D’Konzept zu Esch koum esou gutt un, dass et ausgebaut gouf...

Et war eng intern Iddi déi virun 3 Joer entstanen ass, e Regal oder eng Këscht op der Aarbecht wou een Saachen ,déi een net méi brauch kann hileeën fir een aneren dee se gebrauchen kéint. D’Carole an d’Cheryl hunn de Projet souzesoen an d’ Liewen geruff, eng Iddi déi ze realiséieren wier.

D’ Konzept koum esou gutt un ,dass et ausgebaut gouf, firwat net dës Méiglechkeet och dem Grand Public ubidden?

D’ Post huet hinnen 10 Telefon s Kabinnen zur Verfügung gestallt . Vun deenen 10 Stéck sinn der den Ament schonn 3 am Gebrauch, de Projet kennt gutt bei de Bierger un, de Succès war méi grouss ewéi ufanks ugeholl.

Et dierf een awer net alles do deposéieren an et ass keen Sperrmüll.

Bis elo ass alles Plang méisseg verlaf, eenzegt Uleien ass awer , dass déi, déi d’ Iddi an d’ Liewen geruff hunn, sech net méi full-time dorëms bekëmmeren mussen.

Weider heescht et dass d ’ Saachen nach an engem gudden Zoustand mussen sinn an dass een näischt dran leeën dierf wat verdierft, also keng Iesswueren ,grad esou ewéi Waffen an Drogen sinn och verbueden an och ze verstoen.