Vu Luxusaueren iwwer Reese bis hin zu Schong kritt een um Black Friday alles méi bëlleg. Dat versprécht op d'mannst de Commerce, virun allem um Internet.

De Black Friday kënnt eigentlech aus den USA, mä och hei an Europa zéien ëmmer méi Geschäfter mat. Virun allem um Internet. Dat lackelt och vill Onéierlecher un. Déi europäesch Verbraucherzentral ënnerstëtzt ee bei Problemer mat Entreprisen, déi am Ausland hire Sëtz hunn. An deenen éischte 6 Méint vum Joer si 74 % vun hire Fäll iwwer den Online-Commerce gewiescht. Dofir hei puer Tuyauen, wéi ee berouegt kann online akafen, ouni ze fäerten, op eng Arnaque eranzefalen.

"Net alles wat glänzt, ass och aus Gold" - et gëllt opzepassen

Wichteg ass et zum Beispill ze kontrolléieren, op déi Entreprise, bei där ee bestelle wëll, hire Sëtz an engem EU-Land huet. Nëmmen dann ass een duerch EU-Rechter geschützt. An deem Kontext ginn et zum Beispill déi sougenannte Gewährleistungrechte.

Déi erlaben eis een defekten Objet zeréckzeschécken, een néien an d'Plaz ze kréien oder awer eis Sue komplett erëmzekréien. Dofir soll een ëmmer ee Bléck an den Impressum oder an déi "Allgemeng Geschäftsbedingunge" woen. Wann déi guer net do sinn, soll ee léiwer d'Fanger dovu loossen.

Nieft der Kontroll vun der Post-Adress hëlleft et och an d'Adresszeil ze kucken. Déi soll nämlech mat "https" ugoen. Den "s" steet fir secure a verséchert, datt d'Donnéeën net mëssbraucht ginn. Virun allem dann, wann ee Kreditkaarteninformatiounen ugëtt.

An de leschten Tipp: Ni am Viraus bezuelen, mä éischter iwwer Kreditkaart oder Rechnung. Da gëtt net direkt ofgebucht a bei Zweiwel un der Transaktioun kann ee stornéieren.