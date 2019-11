1982 war dem Steven Spielberg säi Film "E.T." e Welterfolleg a gehéiert och haut nach zu engem vun deene Filmer, déi am meeschte gekuckt ginn.

Lo ass den E.T. nees opgedaucht, an nee, et gëtt keng Suitte vum Kino-Erfolleg. An enger Pub vun der US-Telekommunikatiounsfirma "Xfinity Cable Television" mam Titel "A Holiday Reunioun" besicht de berüümten Ausserierdesche säin deemolege Frënd Elliott, am Clip gespillt um Original-Schauspiller. Deen ass antëscht erwuessen an huet 48 Joer.

Den Elliott lieft mat senger Fra an 2 Kanner an engem groussen Haus an tatsächlech sinn et och d'Kanner, déi den E.T. am Gaart entdecken. Déi erschrecke sech natierlech zerguttst, genee wéi den E.T., deen de Bouf fir säi fréiere beschte Kolleeg hält.

Duerno komme 4 Minutten Nostalgie pur fir all E.T.-Fan, an där een nach emol un d'Highlights vum Film erënnert gëtt. Um Enn verléisst den verschrompelten Ausserierdesche seng Äerde-Famill nees, well e seng eege ganz vill vermësst.