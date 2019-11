Am Live! Planet People sinn d'Judith Teusch-Schmit, de Jules Serrig an den Asad Adrovic e Freideg den Owend eis Invitéen.

D'Judith Teusch-Schmit huet viru méi wéi 25 Joer d'Hypnose entdeckt, fir op de Kierper ze lauschteren a besser ze verstoen. Wéi hiert 1. Kand op d'Welt koum, huet se gemierkt, dass ee mat verschiddenen Technike säi Leed verwandele kann, an elo gëtt se hir Passioun an d'Talent och virun.



De Jules Serrig ass zanter dem 1. Juni Head of Music bei RTL Radio Lëtzebuerg a gëtt vun elo un den Toun un. No verschiddenen anere Statioune wéi dem DNR an Eldoradio ass en elo ukomm, an och a sengem Privatliewen leet en als DJ op, wann en net grad mat sengem Hond spadséiere geet.



Nom Teakwondo huet den Asad Adrovic, d'Kickboxen kennegeléiert an ass elo 2-fachen Europameeschter an der Kategorie vun iwwer 95kg. A senger Karriär huet hie 45 Boxmatcher gemaach, vun deenen hien der 35 gewonne huet, dovunner 10 duerch K.O.



A mir schalten op d'Première vum Cirque du Lux, dee vun e Freideg un an nach bis Silvester um Glacis Kleng a Grouss mat sengem Programm begeeschtert.