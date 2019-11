De Mann aus Bremen an Däitschland huet sech mat Bakterien infizéiert, déi am Spaut vum Hond dra waren.

Et handelt sech hei ëm en extrem seelene Fall, allerdéngs mat tragesche Suitten. En 63 Joer ale Mann gouf mat Grippe-Symptomer an d'Spidol zu Bremen ageliwwert. Dësen ass kuerz drop gestuerwen. Grond war awer keng Gripp, mä säin Hond, deen hie mat enger Bakterie ugestach huet, déi am Spaut vun Hënn a Kaze sëtzt. Geschitt ass dëst, well den Hond sengem Besëtzer iwwert d'Gesiicht geleckt huet. Elo gouf de Fall am „European Journal of Case Reports in Internal Medicine" public, e Virfall deen sech schonn am Joer 2018 zougedroen huet.

© Screenshot vum Mann aus dem European Journal of Case Reports in Internal Medicine

Symptomer déi de Mann am Spidol hat, ware Féiwer, Problemer beim Ootmen a Bluddungen am Gesiicht. De Patient aus Breme gouf mat Antibioticke behandelt, allerdéngs huet säin Zoustand sech ëmmer weider verschlechtert. Wéi elo kloer ass, huet de Mann sech mat der Bakterie "Capnocytophaga canimorsus" infizéiert. Dës Bakterië kommen am Mond vun Hënn a Kaze vir a si fir d'Déiere selwer komplett ongeféierlech. Fir de Mënsch kann esou eng Infektioun awer a seele Fäll zum Doud féieren.

Nei bei dësem Fall ass virun allem, dass de Mann net gebass, mä geleckt gouf. Soss ass een ëmmer dovunner ausgaangen, dass esou eng Infektioun nëmmen da kann antrieden, wann eng Persoun gebass gëtt. Dobäi ass een och dovunner ausgaangen, dass ee Mënsch nëmmen da riskéiere kéint ze stierwen, wann dësen alkoholkrank ass oder säin Immunsystem schwaach ass. All dat war am Fall vum Mann vu Bremen awer net de Fall.