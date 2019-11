Esou international ewéi et nëmme geet, heescht et de ganze Weekend nees an der Luxexpo um Kierchbierg.

Et ass déi 59. Editioun vum Bazar International. Och dëst Joer kann een nees entdecken, schmaachen a kafen a domat sozial a humanitär Projeten ënnerstëtzen.

De Bazar International gehéiert zu de wuel gréisste Benefice-Evenementer am Grand Duché. Organiséiert gëtt dat ganzt vun der Associatioun vum Bazar International deen ënnert dem Patronage vun der Groussherzogin Maria Teresa steet.

Op de 70 Stänn, aus 60 verschiddene Länner gëtt et virun allem vill ze schmaachen. Ma och déi eng oder aner Iddi fir ënnert de Chrëschtbeemchen dierft mat dobäi sinn.

Den Erléis vum Weekend geet virun allem sozial an humanitär Projeten zu Lëtzebuerg, ewéi och am Ausland. Als ee vun den Haaptprojete gouf dëst Joer déi hollännesch Associatioun „Nepal: Free a Girl“ erausgesicht. Hei ginn d'Suen integral an d'Lutte géint Kanner Prostitutioun am Nepal.

Eng 167 Meedercher soll rapatriéiert ginn an en neit Doheem a Betreiungsstrukture kréien. Déi finanziell Ënnerstëtzung vum Bazar soll deemno a Rehabilitatioun a Preventioun investéiert ginn.

Zejoert waren et eng 28.000 Visiteuren an de Foireshalen an eng 600.000 Euro déi zesummekoumen. Eng 15-honnert Volontairë sinn och dëst Joer nees mat vun der Partie.