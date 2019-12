Kleeserchersdag kënnt ëmmer méi no. Do dierf natierlech een net feelen... riets geet natierlech vum Kleesche selwer.

Kleeserchersdag kënnt ëmmer méi no. Do dierf natierlech een net feelen, an zwar de Kleeschen! Dofir goufen, zesumme mam Cactus, der Luxair an RTL ee ganze Fliger voll Kanner an den Himmel geschéckt op der Sich nom Kleeschen.

Duerch de Kanner hiren Äifer ass de Fliger no enger knapper Stonn, zesumme mam Kleeschen erëm um Findel gelant. Do huet zwar de Houseker gewaart, awer net fir d'Kanner ze bestrofen.

Well si dat esou gutt gemaach hunn op hirer Missioun am Himmel, gouf et eng Titche mat Séissegkeeten an e puer Iwwerraschunge vum Yuppi.