De 4. Dezember ass Bärbelendag. Als Schutzpatréinerin virun allem vun de Mineuren ass déi Helleg Barbara zimmlech bekannt.

Dass déi Helleg Catherine an der Zäit awer op d'mannst genee esou populär war, wëssen haut éischter wéineg Leit! Op Catherinetten-Dag goufen do nämlech déi Jofferen extra gerëscht, déi mat 25 an driwwer, nach ëmmer net bestuet waren...an dat mat extra opfällegen Hitt. Dass een zu Esch all 25. November nach un déi Traditioun erënnert, kann ee live mat erliewen an dat mat engem Hutt-Defilé am CIPA „OP der Léier“.

Also d'Queen kéint emol jalous ginn, wa se déi Biller hei geséich...eng Dame mat engem formidabel opfällegen Hutt, chic gekleet, mat carrement 7 Joer méi op hirem Pass stoen, an dobäi ass si och nach d'Creatrice vun hirem eegene Cappello – Josephine „Finny“ Cazzaro heescht déi geléiert Modistin, déi zënter 11 Joer am Cipa zu Esch, fir Party-Stëmmung suergt.

D'Bicher vum Finny Cazzaro kennt een, hir Hitt ware nach ni op der Televisioun...op der Léier zu Esch lafen déi Kéier Mannequinen den Defilé. Si weisen original Cazzaroen, déi ginn aus all Zort Hutt designt, déi am Laf vum Joer bei der Madamm Finny landen, an déi dann hire speziellen Touch kréien...hir Begeeschterung begeeschtert net just d'Pensionnairen aus dem Cipa, mee och de Chef héchstperséinlech.

Déi jonk Damme mat Hutt hunn d'Marque Finny Cazzaro mat deem néidege Respekt gedroen a presentéiert...och wann déi al Traditioun, d'Joffere mat Hutt op d'Maansleit lass ze loossen, net méi wuertwiertlech geholl gëtt.

D'Madame Cazzaro, déi sech "e richtegt Escher Meedche" nennt, huet op dësem Catherinetten-Dag nees jiddweree mat hirer 100 Joer jonker Energie ugestach a net just d'Escher.