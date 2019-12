Dëst ass keng Geschicht, déi mat den Hoer erbäigezunn gouf, mä effektiv bitt eng Koppel dëst fir Proprietäre vun Hausdéieren op Facebook un.

Zu Fontaine-au-Bois, am Norde vu Frankräich, huet eng Koppel eng kleng Entreprise gegrënnt, déi Kleeder aus Hoer vun Hënn a Kaze stréckt. Am Summer hunn den Damien an d'Églantine Decaudin sech geduecht, dass dëst eng flott Méiglechkeet wier, fir e Souvenir vu sengem Hausdéier ze hunn, dee net vergeet.

© Facebook Stylaine dogs - La laine de nos amis

D'Konzept schéngt och Sënn ze ginn, well zum Beispill e Pelz vum Hond méi waarm hält, wéi d'Fell vun engem Schof. D'Koppel selwer ass op d'Iddi komm, wéi hiren Hond, dee méi al ginn ass, ëmmer méi Hoer verluer huet.

© Facebook Stylaine dogs - La laine de nos amis

Mëttlerweil kann een an hirer Gamm Produite wéi Mutzen, Hännercher, Strëmp oder Schalen. Bis ewell ass de Projet e grousse Succès, heescht et. Méi Infoe ginn et op der Facebook-Säit Stylaine Dogs.