Schonn den Hausmeister Krause war der Meenung, dass sech am Liewen alles ëm den Hond dréit.

Mat senger Liewensastellung louch hie guer net emol sou falsch. Dëst trëfft nämlech perfekt op den Dog Bark Park Inn zou! Déierefrënn kënnen zu Cottonwood am Bundesstaat Idaho a Raimlechkeeten iwwernuechten, an deenen de beschte Frënd vum Mënsch net ze kuerz kënnt.

Ugefaange mam Gebai selwer: Anescht wéi déi meescht klassesch Airbnb-Wunnenge kann een hei an engem iwwerdimensionale Beagle schlofen, mat laange Schlappoueren, enger schwaarzer Nues, engem Schwanz an engem roude Collier. Ma och bannen dréit sech alles ëm de Mupp. D'Lëscht vum Inventaire am Look vum horege Véierbeener ass laang: Bett, Teppecher, Këssen... Haaptsaach alles nom Motto "Alles für den Hund!". Och Hausdéieren dierfen an dësem Bed & Breakfast iwwernuechten.

Eng Schlofplaz, déi wuel net nëmme Grouss a Kleng begeeschtert, ma och d'Fellnuesen hunn hei sécherlech hire Spaass.