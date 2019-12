Op Youtube goufen déi 100 viraalste Videoe vum Joer 2019 gesammelt.

Jo, et ass Dezember an esou lues Zäit, sech op d'Joresréckblécker ze konzentréieren. Eis Kolleege vun RTL Radio an Télé Lëtzebuerg sinn och do scho matten dran.

Ma net nëmmen op dem héich politesche Plang ass villes dëst Joer geschitt. Och am Entertainment-Beräich, an dësem Fall op Youtube, ass 2019 vill passéiert. D'Säit Newsflare huet sech ameséiert, déi 100 viraalste Videoe vum Joer 2019 ze sammelen. Hei hire Best-Off... vun iwwer 30 Minutten.